UFN: emissione postale dedicata ai “Campionati di atletica dei Piccoli Stati d’Europa”

L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera, si terrà per la prima volta a San Marino, che ospiterà competizioni con tutte le specialità dell’atletica leggera. La serie raffigura atleti impegnati nel salto con l’asta, nella corsa dei 100 metri piani, nella corsa ad ostacoli e nel salto in lungo, esprimendo nel piccolo spazio dei francobolli la potenza di un gesto atletico, un salto, una partenza, uno stacco da terra. L'atleta e il suo corpo sono al centro di questi soggetti, rappresentati nella loro espressione massima di eleganza e potenza. Riccardo Guasco, “Rik”, illustratore e pittore, è nato ad Alessandria nel 1975. Innamorato del manifesto come mezzo di comunicazione utile ad una buona educazione all'immagine, mescola poesia e ironia creando illustrazioni per far sorridere gli occhi. Le sue illustrazioni appaiono su campagne pubblicitarie, riviste, libri, navi e biciclette. Ha collaborato con The New Yorker, Eni, Tim, Poste Italiane, Nastro Azzurro, Moby, Martini, Ferrari, Agnesi, Touring Club Italiano, Repubblica, Sole 24 Ore, Emergency, Greenpeace, Rai, L’Espresso e molti altri.

Data di emissione: 16 giugno 2020

Valori: n.4 valori da € 0,50-0,70-1,10-1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 30.000 serie

Stampa: offset a 4 colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing - Dentellatura: 13 x 131⁄4

Formato francobolli: 40 x 30 mm

Bozzettista (serie ed annullo): Riccardo Guasco

c.s. L’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino