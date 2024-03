Un francobollo celebrerà il Summit mondiale dei Comitati nazionali di Etica e Bioetica

Il profilo dei monumenti sammarinesi sull’emissione di Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica dedicata all’evento che sarà ospitato in aprile dalla Repubblica di San Marino

È prevista per il prossimo 19 marzo l’emissione postale dedicata al Congresso mondiale di Bioetica che riunisce ogni due anni i rappresentanti dei Comitati Nazionali di Etica di tutto il mondo. Il Summit si terrà a San Marino dal 17 al 19 aprile 2024 con la collaborazione dell’OMS e del Comitato Sammarinese di Bioetica, ed è finalizzato al dibattito internazionale sulle principali tematiche della bioetica. Nessun piccolo Paese aveva mai ottenuto l’onore di poter ospitare questo summit mondiale: sarà proprio la Repubblica di San Marino per prima ad ospitare in proprio territorio una conferenza di questa natura. Il Summit avrà l’obiettivo di fare il punto sulle criticità emerse nel lungo periodo di crisi che il mondo ha conosciuto, dalla pandemia di COVID-19 all’attuale guerra in Ucraina, e avrà come titolo “Crisi, Evoluzione e Crescita”.

Sul francobollo da 1,30 euro si nota il profilo dei principali monumenti sammarinesi insieme al titolo del Summit in un contrasto di colori semplice ed efficace. Nella bandella la descrizione dell’evento in italiano e in inglese coerente all’internazionalità dell’evento.

Data di emissione: 19 marzo 2024

Valori: n. 1 valore da euro 1,30. Minifoglio da 4 con bandella a destra

Tiratura: 20.000 francobolli

Stampa: offset, due pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 x 13 ¼

Formato francobolli: 40 x 30 mm



Comunicato stampa

Poste San Marino SpA - Divisione Filatelica Numismatica