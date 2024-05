Un francobollo per le celebrazioni del 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna

Ayrton Senna è nato a San Paolo in Brasile nel 1960, ha debuttato in Formula 1 nel 1984 ed è divenuto in pochissimo tempo uno dei più amati e celebri piloti di tutti i tempi, vincendo ben tre mondiali nel 1988, nel 1990 e nel 1991. San Marino ricorda la grandezza del pilota e della persona, la sua determinazione e la sua caparbietà nell’affrontare le corse e la vita. Le sue gesta al volante riescono ad incantare ancora oggi, le vicende che lo vedono protagonista sono entrate nella storia dell’automobilismo sportivo e continuano a ispirare migliaia di giovani in tutto il mondo anche ora, a tanti anni dalla sua prematura scomparsa. L’emissione sammarinese riporta il logo realizzato proprio per celebrare il 30° anniversario della memoria e dell’eredità di un uomo che è diventato una leggenda mondiale, non solo nello sport. Questa mattina la presentazione dell’emissione presso la Segreteria di Stato per lo Sport alla presenza delle autorità locali. A completare il valore le scritte “3,15”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica di San Marino e l’anno 2024. La bandella a sinistra del foglio riporta il logo e la legenda “Celebrazione del 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna”. Data di emissione: 15 giugno 2024 Valori: n. 1 valore da euro 3,15. Minifoglio da 4 francobolli con bandella a sinistra Tiratura: 35.000 francobolli Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 14 x 13 ¾ Formato francobolli: 33 x 45 mm

cs Poste San Marino