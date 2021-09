Un Kata per Haiti

L’associazione San Marino for the Children, con il supporto della scuola di Shiatsu Ryu Zo di Rimini, organizza una giornata di shiatsu aperta a tutti e che sarà dedicata all'aiuto dei più bisognosi di Haiti. Sabato 9 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 presso il centro Tennis di Fonte dell’Ovo a Murata ( Rep.S.Marino ) sarà possibile ricevere un kata da operatori della scuola Shiatsu Ryu Zo di Rimini. Il contributo previsto per ogni kata ( della durata di 30 minuti circa ) è di euro 15,00 che verranno interamente devoluti alla raccolta fondi per Haiti avviata dalla Associazione San Marino for the Children onlus per l'acquisto di beni di prima necessità a favore delle popolazioni di Haiti recentemente colpite da un violento terremoto. A quanti di voi desiderino ricevere questo Kata di Shiatsu chiediamo di prendere appuntamento (obbligatorio ) per prenotare un operatore; la durata media del kata è di circa 30 minuti e per prenotazioni telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3661539372 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 Per ogni contributo raccolto da ogni Kata verrà rilasciata regolare ricevuta di donazione dalla Associazione San Marino for the Children onlus. Per ricevere i kata è richiesto: il certificato vaccinale o di guarigione Covid oppure il risultato negativo al tampone nelle ultime 48 ore, abbigliamento comodo (tuta da ginnastica, si riceve da vestiti), un telo mare su cui stendersi e la mascherina. Grazie di cuore !

San Marino for the Children