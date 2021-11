Un webinar dedicato ai servizi ICE e al mercato degli Emirati Arabi Uniti

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino informa che è disponibile sul proprio sito web il materiale utilizzato per il webinar odierno dedicato ai Servizi per l’internazionalizzazione di Agenzia ICE con Focus sul mercato degli Emirati Arabi Uniti. Webinar (agency.sm) Il webinar ha offerto l’occasione di presentare brevemente l’ampia gamma di servizi ICE di promozione, informazione, assistenza e consulenza specializzata per sostenere il radicamento delle imprese e le vendite di beni e servizi nei mercati esteri. Tanti i “Servizi per Conoscere”: servizi gratuiti per avviare ed approfondire la conoscenza dei mercati esteri. A questi si affiancano i “Servizi per Crescere”: servizi personalizzati a pagamento (con una scontistica del 10% in virtù dell’accordo concluso con ASE-CC). Si tratta di servizi ad alto valore aggiunto, per sviluppare il proprio business nel mondo. A seguire, una presentazione del mercato emiratino, del volume e della composizione delle esportazioni italiane verso gli EAU. Particolarmente interessante il focus sui settori che formano le voci principali dell’interscambio e che rappresentano indicatori fondamentali anche per le imprese sammarinesi che guardano a questo quadrante del mondo per l’esportazione delle proprie merci e servizi anche quale “hub strategico” verso l’intero quadrante mediorientale. Dall’agroalimentare, alla gioielleria, alla moda e arredo casa, dall’automazione industriale alla meccanica strumentale. Tutti settori in cui San Marino esprime imprese di qualità e valore. Ampio spazio è stato dedicato anche al mondo e-commerce e agli accordi siglati da ICE per aiutare le imprese ad essere presenti attraverso vetrine virtuali sui marketplace ed e-tailer digitali, tenuto conto del grande appeal del commercio elettronico su una popolazione con un’età media di circa 32 anni. La presentazione, che non ha trascurato gli aspetti culturali e le dovute attenzioni nelle relazioni con un mondo per alcuni aspetti estremamente lontano dal nostro, ha ben rappresentato gli elementi che hanno fatto di un Paese con circa 10 milioni di persone, di cui 88% espatriati, un hub internazionale in forte crescita. “Questa iniziativa e le altre rivolte ad imprese e professionisti sammarinesi si inserisce nella strategia di supporto al sistema economico sammarinese nel nuovo scenario competitivo internazionale ad opera dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio” sottolinea il Direttore Generale Denis Cecchetti.