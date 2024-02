Una giovanissima riminese nel cast di “Hairspray” in scena al Teatro Nazionale di Milano

C’è anche Stella Giorgi, sedicenne riminese, nel fantastico cast del musical “Hairspray” che, dopo lo straordinario debutto al Teatro Verdi di Montecatini Terme dello scorso 26 gennaio, sarà in scena da mercoledì 28 febbraio a domenica 3 marzo al Teatro Nazionale di Milano, uno dei templi italiani del musical. “Hairspray” è un viaggio coinvolgente nel cuore degli anni ’60. Attraverso le sue splendide canzoni e la sua grande energia, il musical trasporta il pubblico in un'epoca di cambiamenti sociali e musicali, seguendo le avventure di Tracy Turnblad, una giovane appassionata di ballo con un sogno grande quanto il suo cuore. La trama ruota attorno alla sua audace missione di sfidare gli stereotipi e portare il ritmo travolgente della musica nella vita di tutti i giorni. Tematiche di integrazione, accettazione e celebrazione delle diversità sono al centro dello spettacolo, avvolte in una veste spettacolare di costumi sgargianti e balli scatenati. La versione italiana prodotta da Musical Times e MTA – Musical Times Academy è completamente diversa dalle precedenti produzioni. La regia, guidata da Denny Lanza, e le coreografie strizzano volutamente l'occhio alle versioni d'oltreoceano, utilizzando la danza come strumento di narrazione e non solo come accessorio. Il cast, interpretato da giovanissimi artisti e supportato da importanti nomi del panorama artistico italiano, porterà freschezza e spontaneità in uno spettacolo che vedrà alternarsi sul palcoscenico: 40 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena. “Amo moltissimo il ruolo di Velma Von Tussle. È molto divertente vestire i suoi panni ma allo stesso tempo è anche una bella sfida – afferma Matilde Brandi – Il cast è coeso e sono sicura che questo show sarà un successo.” “Sognavo questo ruolo da molto tempo. - afferma Eraldo Moretto “La Cesira” - Mi dà l'occasione di scoprire e addentrarmi a fondo nel misterioso e fantastico mondo femminile.”

cs Marco Giorgi