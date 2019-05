Una proposta concreto a Psd e Ssd

Il confronto democratico è un valore irrinunciabile. In tal senso il Partito Socialista ritiene assolutamente legittimo quanto avvenuto, ieri, tra PSD ed SSD. Riteniamo, però, sia giunto il momento di superare definitivamente tutti quei riti, amplificati in comunicati al limite dell’autoreferenzialità, che dicono poco o nulla. Al Partito dei Socialisti e dei Democratici ed a Sinistra Socialista Democratica , intendiamo rivolgere una proposta concreta. Piuttosto che guardare speranzosi alle “magnifiche sorti progressive” delle future legislature, invitiamo a volare meno alto e ragionare con concretezza. E’ arrivato il momento di dire da che parte si vuole stare, o meglio, è arrivato il momento di dire con NON si vuole o non si può più stare. Solo ed esclusivamente nel solco di questa imprescindibile premessa il Partito Socialista è disposto ad aprirsi al confronto con chiunque voglia mettersi in gioco, attuando con ferma volontà una netta discontinuità con l’attuale compagine di Governo. Tutto il resto è noia.