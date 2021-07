Una sedia ecologica per gli Archivi del San Marino Green Festival

La collezione di opere d'arte del San Marino Green Festival, che va sotto il nome di Archivi Sostenibili, incorpora il suo primo pezzo di design, una sedia dall'alto valore estetico e di sostenibilità. SOULSEED, questo il nome del brand veneto, non è solo una collezione di sedute e di arredi, ma un progetto ecosostenibile fatto con prodotti naturali in cui anche i trattamenti sono naturali, rendendo così il prodotto per assurdo, assolutamente compostabile. In linea con questo concept di circolarità, ogni sedia conterrà al suo interno un seme di quercia a rappresentare una sua potenziale e ideale rinascita. La sedia, che attualmente è esposta alla Biennale di architettura di Venezia, porta la firma del designer sammarinese Massimiliano Raggi per l'imprenditore veneto Simone Rosa, già presente da tempo nel mondo dell'arredo con Veneta Sedie. Rosa si è detto felice di donare un esemplare della prestigiosa seduta agli Archivi Sostenibili, che da inizio settembre apriranno al pubblico e alle scolaresche nella Casa del Castello di Borgo Maggiore. Le sedie saranno poi presentate il 23 e 24 ottobre a Borgo Maggiore nella vetrina ecosostenibile del San Marino Green Festival.

c.s. San Marino Green Festival