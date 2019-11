Una squadra al servizio del paese! Solo i cittadini guidano Domani - Motus Liberi

Una serata che ha scaldato il cuore quella tenutasi lo scorso venerdì 8 novembre, riservata ad aderenti e sostenitori del nostro Partito, che ha visto la partecipazione di tantissime persone cui abbiamo presentato la squadra ed i progetti su cui lavoreremo nelle prossime settimane.

Ecco chi manovra DOMANI - Motus Liberi, soltanto i cittadini: coloro che lavorano sodo, giorno e notte, sui problemi che riguardano la nostra Repubblica, cercando possibili soluzioni ai danni che sono stati arrecati sino ad ora, coloro che hanno il coraggio di sostenerci ed appoggiarci in quest’avventura, cittadini che lottano ogni giorno per un Paese migliore in cui vivere.

Per DOMANI - Motus Liberi la politica è spirito di servizio, è desiderio di lavorare per il bene di tutti. E questo, vi diamo la nostra parola, sarà il nostro vero ed unico metodo operativo. Chi ci conosce lo sa.

È ora che i cittadini di questo siano consapevoli, rifiutando una volta per tutte di rendersi complici di quel vecchio modo di fare politica, che ha dimostrato nei fatti e nel tempo di non avere a cuore il nostro Domani.

Cari Sammarinesi, non dimenticate che "la sola cosa necessaria affinché il male trionfi è che gli uomini buoni non facciano nulla."



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi