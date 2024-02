Una voce per San Marino, due amici del Titano preparano il ritorno

Si avvicina la terza edizione di Una Voce per San Marino, l’evento organizzato da Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino RTV e Media Evolution che premia con la partecipazione a Eurovision Song Contest. In attesa che nella tradizionale conferenza di presentazione vengano annunciati i nomi del cast e dei partecipanti arrivano due prestigiose conferme: Mogol e Al Bano, rispettivamente Presidenti di Giuria della prima e della seconda edizione dell’evento torneranno a San Marino. I due “amici del Titano” che dall’inizio hanno creduto nel progetto saranno presenti, il prossimo 24 febbraio.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Sono davvero lieto di poter annunciare che Al Bano Carrisi e Mogol torneranno a San Marino in occasione dell’edizione 2024 di Una Voce per San Marino, evento clou del palinsesto del nostro Paese. Si tratta di due artisti di valore assoluto, due personaggi la cui presenza non può che arricchire l’evento ma soprattutto di due amici della nostra Repubblica che non mancano mai di farci sentire il loro supporto. In attesa di conoscere il cast e i nomi degli artisti che saliranno sul palco e che verranno presentati in occasione della tradizionale conferenza stampa, queste due conferme assumono per noi un importante valore. Ringrazio di cuore i management dei due artisti"



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo