UNAS: iniziativa per una solidarietà concreta, sottoscrizione a favore della famiglia vittima dell’incendio che ha distrutto tutta la loro casa

I componenti del Consiglio Direttivo dell’UNAS, come tutti i cittadini sammarinesi, sono rimasti sbigottiti ed attoniti a quanto capitato ad una famiglia sammarinese nella notte del 18 agosto, dove a seguito di un incendio hanno salvato il bene più prezioso che è la vita, ma per il resto… perso tutto!

Di fronte a queste notizie il clamore resta, ma poi le persone devono essere aiutate e, per questo che nel più totale spirito di solidarietà attiva e concreta, si è aperta una sottoscrizione a favore della famiglia Zonzini.

Questa iniziativa di sostegno è rivolta a tutta la cittadinanza sensibile e solidale.

Se vuoi contribuire puoi fare un bonifico bancario sul conto UNAS Unione Artigiani

BSM - SM 69 R 08540 09801 000010167616

CARISP - SM 95 X 06067 09808 000080149704

BSI - SM 17 Y 03287 09804 000040312614

Possibile anche versamento su PAY PAL à utente info@unas.sm

CAUSALE

Solidarietà PRO FAMIGLIA DOMAGNANO

oppure

Direttamente in Segreteria UNAS (P.le M. Giangi 2 – Città - parcheggio 2A) – tel. 0549 99.21.48

Comunicato stampa

UNAS