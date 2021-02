Unità Cinofile da Soccorso San Marino: Corso preservazione scena del crimine

Siamo le Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino, Associazione di Volontariato che collabora con la Protezione Civile di San Marino, nati 5 anni fa, che si occupa di formare ed addestrare le Unità Cinofile da Soccorso in superficie e sotto macerie.

In data 15 febbraio si è svolta in collaborazione alle Unità Cinofile della Misericordia della Valle del Savio, in modalità Formazione A Distanza, una serata formativa rivolta ai Conduttori di Cani da Soccorso.

Il Relatore, ex Luogotenente dei Carabinieri Franco Di Cesare, ha illustrato ai partecipanti tutte le misure da attuare in caso di ritrovamento persona dispersa priva di vita.

Le Unità Cinofile da Soccorso che si trovano ad essere impegnate nelle ricerche operative, hanno il dovere di verificare se il disperso sia ancora in vita (BLSD) e procedere con le operazioni di primo soccorso, essendo però consapevoli di non “inquinare” l’area del ritrovamento proprio come se ci si trovasse su una” Scena del Crimine”.

Il corso ha ottenuto un ottimo riscontro, nonostante la difficoltà a farlo in videoconferenza, ed i 50 partecipanti, collegati da tutta Italia, hanno seguito la “lezione” con molto interesse vista l’importanza dell’argomento.

È stato inoltre rilasciato un attestato di partecipazione che farà da curriculum professionale. La nostra associazione da ormai un anno, ha intrapreso un’importante percorso formativo specifico per le Unità Cinofile da Soccorso con la collaborazione del gruppo cinofilo delle Misericordie Valle del Savio.

Sono previste a calendario una serie di lezioni teoriche, molte delle quali in modalità FAD, finalizzate a formare conduttori cinofili da soccorso e logisti.











Comunicato stampa

Rosa Fiore

Il Presidente

Pompieri Senza Frontiere di San Marino Unità Cinofile da Soccorso