USC: Serata confronto fra operatori economici, Segreterie di Stato Finanze e Esteri

Unione Sammarinese Commercio e Turismo venerdì 15 marzo ha organizzato per volontà del Presidente Marina Urbinati e di tutti i membri del Consiglio Direttivo, un evento denominato “Diamo voce alle imprese” con l’importante obiettivo di mettere al centro di un dibattito gli operatori economici per tutto ciò che riguarderà gli adempimenti da attuare in seguito alla firma dell’accordo con l’Unione Europea; tutto ciò con l’intenzione di rendersi propositivi e di giocare un ruolo fondamentale nei futuri tavoli di lavoro. Serata all’insegna del proseguimento di un confronto aperto da tempo, con la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio e con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, percorso per il quale si ringraziano i Segretari di Stato Marco Gatti, Luca Beccari ed i rispettivi staff per la disponibilità dimostrata nel confronto aperto con gli operatori economici delle piccole e medie imprese, ai quali va il ringraziamento per la loro presenza e per la fattiva collaborazione, consapevoli dell’importanza del loro ruolo nel sistema economico sammarinese. Tanti gli argomenti affrontati durante la serata: vendite e acquisti, vendite on line e dei loro relativi pagamenti, imposte dirette e indirette, sistema bancario, Registro dei Prestatori di servizio di pagamento presso BCSM (PSP), regolamenti europei già entrati in vigore, tutti argomenti che quotidianamente influiscono sull’operatività delle aziende sammarinesi. USC è certa che serate come quella trascorsa, nelle quali Istituzioni e operatori economici si confrontano apertamente sulle problematiche del sistema economico del paese e sull’operatività delle PMI, generano un constante e proficuo confronto necessario a tutto il sistema economico della Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa

Unione Sammarinese Commercio e Turismo