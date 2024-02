USGi condivide posizioni Consulta Informazione e cdr Rtv

L’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters (USGi), appoggia e condivide la presa di posizione della Consulta per l’informazione e del Comitato di redazione della San Marino Rtv. Non sono accettabili parole da parte di membri del Congresso di Stato e di Consiglieri che attaccano la categoria dei giornalisti accampando, neppure troppo velatamente, la pretesa di assoggettare l’informazione ai desiderata della politica, men che meno quando questa vede sovrapporsi ruoli di parte anche in sede giudiziaria. Dopo aver travalicato il limite, trascinando in giudizio dei giornalisti che hanno semplicemente e correttamente svolto il proprio lavoro, un’altra pagina ombrosa per la democrazia e la libertà di stampa è stata scritta con interventi criticabili nell’aula del Consiglio Grande e Generale. Per questo l’Usgi sottoscrive in toto le parole della Consulta e del Cdr di Rtv chiedendo rispetto per il lavoro di chi ogni giorno profonde coscienzioso impegno e irreprensibile professionalità per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati in modo appropriato.

cs Il Consiglio direttivo USGi