Usl sulla legge a sostegno della famiglia: diverse novità per chi è genitore o vuole diventarlo

La Legge denominata “Intervento a Sostegno della Famiglia” entrata in vigore lo scorso 19 settembre, è foriera di diverse novità per i genitori e coloro che desiderano diventarlo. Riteniamo dunque di fondamentale importanza portare all’attenzione dei Lavoratori le modifiche che essa introduce. La normativa si compone di elementi innovativi sotto il profilo della genitorialità perché diritti e tutele sono estesi al papà che può fruirne alternativamente alla mamma. Tra le novità spicca fra gli altri l’introduzione del congedo di paternità. Importanti anche le modifiche rispetto all’aspettativa post partum denominata ora, congedo parentale. Sono infatti più alte le percentuali di indennità e in caso di parti gemellari o plurigemellari la nuova Legge prevede ulteriori aumenti. La Riforma guarda non solo ai primissimi mesi di vita del bambino ma considera tutta una serie di esigenze legate alla necessità dei genitori di assentarsi dal posto di lavoro in caso di malattia dei figli, di visite mediche o colloqui scolastici, anche se purtroppo con permessi non retribuiti. Usl, al netto delle criticità evidenziate in precedenza, valuta positivamente l’introduzione di diritti che realmente aumentano le tutele nella sfera della famiglia. Era corretto evidenziare anche i punti positivi, sebbene sicuramente migliorabili, della Legge. Sul sito www.usl.sm è possibile consultare una ulteriore scheda esplicativa. Sono quindi svariate le modifiche introdotte dalla Legge che riforma il sostegno alla Famiglia: conoscerle fa la differenza. Per tale ragione USL è a disposizione di coloro che desiderano approfondire le varie casistiche e valutare la propria situazione personale in sede.

