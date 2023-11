Usot sul convegno sul turismo accessibile

L’importante impegno profuso per organizzare a San Marino la Conferenza Internazionale UNWTO “Tourism for All” ha dato i suoi frutti. I due giorni di incontri, tavoli di lavoro e panel tecnici tenutisi al Palazzo dei Congressi Kursaal hanno portato all’attenzione di tutti il diritto ad un turismo accessibile ed universalmente fruibile senza barriere o limiti di alcun tipo. L’ottima realizzazione dell’evento unito al fondamentale messaggio di inclusione, partecipazione ed accessibilità non può che renderci felici e riconoscere, al Segretario Pedini Amati ed a tutte le persone che si sono spese per la realizzazione di questo evento nel nostro Territorio, l’ottimo lavoro svolto. Vorremo anche sottolineare quanto sia importante credere ed investire nel turismo congressuale e come, ad oggi, questo asset sia trascurato e non adeguatamente valorizzato nel nostro Paese. I numeri prodotti, in questo segmento, dalle realtà a noi vicine sono sempre più rilevanti anche al fine, importantissimo, di destagionalizzare l’offerta turistica. Il valore dei congressi, in questa prospettiva, è fondamentale a partire dall’impatto che hanno sul territorio: generano profitti per le strutture ricettive e le attività ristorative, per gli organizzatori e per tutti coloro che si occupano dei servizi paralleli. Il nostro Palazzo dei Congressi Kursaal possiede tutte le caratteristiche necessarie per poter ospitare eventi di grande qualità in ambito culturale, congressuale e sportivo e diventare un punto di riferimento non solo per il nostro Paese ma anche per le zone limitrofe.