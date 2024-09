USOT: Una pergamena in ricordo della signora Rosa

Si è svolta stamane, presso il Ristorante “Ritrovo Dei Lavoratori XXVIII Luglio” la consegna di una pergamena ai figli Massimo e Maurizio Agostini in ricordo della madre Rosa, storica ristoratrice e figura centrale della nostra comunità, venuta a mancare lo scorso primo giugno.

L'evento, organizzato da USOT con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo ha inteso celebrare, con la consegna della pergamena, l’impegno e la passione per il lavoro che ha contraddistinto la signora Rosa per ben 48 anni.

"Questo è un piccolo gesto – ha detto il Presidente Onorario di USOT Giovanni Francesco Ugolini - ma carico di riconoscenza per tutto ciò che vostra madre ha rappresentato per noi".

Il suo locale, infatti, non era solo un luogo dove gustare ottimi piatti, ma uno spazio di incontro e condivisione, dove il calore dell'accoglienza e la genuinità delle tradizioni locali trovavano la loro massima espressione. Attraverso la sua cucina, Rosa ha insegnato a tutti noi che il cibo è un potente strumento per creare legami, costruire comunità e prendersi cura degli altri.



Comunicato stampa

USOT