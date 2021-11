“VACCINI COVID: Tipologie, Efficacia e Durata in vista della Terza Dose” Incontro con il Prof. Cosentino

L’Associazione Salute Attiva continua con le iniziative della stagione autunnale 2021 con un appuntamento per lunedì 8 Novembre sulla propria pagina facebook per continuare ad approfondire con esperti i diversi volti dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e attraversando da diversi mesi. Questo nuovo incontro sarà alle 21.00 del prossimo lunedì con una conferenza online che vedrà come protagonista il Professor. Marco Cosentino, il quale cercherà di mettere luce diversi aspetti medico scientifici della campagna Vaccinale attualmente attiva. Il professor Marco Cosentino, è dottore di ricerca in Farmacologia e Tossicologia, nonché professore ordinario di Farmacologia presso la Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, dove dirige il Centro di ricerche in Farmacologia Medica. È inoltre autore di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali, di libri e capitoli di libri, inerenti la fisiopatologia e la farmacoterapia di malattie del sistema nervoso e del sistema immunitario, la farmacologia clinica, la farmacogenetica e la farmacovigilanza. Alla luce della recentissima presa di posizione del governo italiano che chiede alla popolazione italiana un green pass anche per accedere ai posti di lavoro, e alla popolazione sammarinese una vaccinazione riconosciuta Ema per poter avere green pass in territorio italiano, proveremo a comprendere insieme a lui i risultati del suo ultimo studio scientifico presentato recentemente al Senato Italiano “perché la certificazione verde Covid-19 non tutela salute e sicurezza”. L’incontro è destinato a tutta la popolazione, soprattutto alle persone vaccinate che dovranno fare la terza e quarta dose per avere il Green Pass italiano. L’associazione Salute Attiva intende dare il proprio contributo alla società Sammarinese, attuando azioni di stimolo per la salvaguardia non solo della nostra società e del nostro territorio ma anche del nostro Mondo, mantenendo un’informazione il più possibile equilibrata e completa. Lo fa con l’organizzazione di Serate Informative, Convegni, Rassegne. Per questo sarà possibile sostenerci attraverso la nostra tessera associativa. L’incontro sarà aperto a tutti e sarà trasmesso sulla nostra pagina facebook: FB.ME/SALUTEATTIVA - Canale YouTube SALUTE ATTIVA. Sarà possibile fare domande in diretta al relatore commentando la diretta su Facebook e YouTube Info: associazionesaluteattiva@gmail.com

cs Associazione Salute Attiva