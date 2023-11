Via Ca’ Menghi: rinnovata la chiusura temporanea della strada ma arriva la conferma del finanziamento per la completa messa in sicurezza

Via libera del Commissario Straordinario Figliuolo al finanziamento di 250mila euro, richiesto dall’Amministrazione, per i lavori necessari al ripristino e al consolidamento della sede stradale di via Ca’ Menghi nel comune di San Clemente. Da questo momento inizia l’iter della progettazione e poi l’attivazione del cantiere che porterà a prevedere una soluzione definitiva alle problematiche di stabilità innescatesi con l’alluvione di maggio. “L’ultimo aggiornamento della relazione geologica commissionata dall’Amministrazione Comunale nel mese di ottobre - spiega la Sindaca Mirna Cecchini – ha confermato l’impossibilità di una riapertura della strada anche se solo a senso unico alternato, come inizialmente ipotizzato, indicando la necessità di procedere con un intervento strutturale che metta in sicurezza il versante oggetto del movimento franoso.” Si è quindi proceduto a confermare la chiusura temporanea di parte di via Ca’ Menghi. “Ora che il finanziamento è stato confermato si procederà nei tempi più brevi possibili all’elaborazione del progetto di consolidamento ed all’affidamento dei lavori – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea -. Siamo consci dei possibili disagi che la chiusura di una strada può causare ma la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti rimane sempre la nostra priorità”.

