"Videocatechismo nella chiesa cattolica". Lunedì 13 maggio alle 20.30 alla Basilica del Santo

La Repubblica di San Marino, grazie all’impegno dell’ Associazione SAN MARINO-ITALIA, nel riconoscere il profondo valore del progetto di cui siamo stati promotori, ha contribuito nel mese di marzo 2017, alla realizzazione dell’evento in collaborazione con esponenti della società civile, appartenenti ad ogni ordine professionale in rappresentanza del mondo della cultura, della scienza, dello sport, del cinema, delle Istituzioni. Le persone individuate, hanno letto con sincera emozione i testi originali del Catechismo, enunciati scelti con cura dalla produzione per ognuno. L’opera ricordiamo, è stata girata in tutto il mondo, diretta dal regista Gjon Kolndrekaj che molti hanno conosciuto nell’occasione delle riprese, è prodotta dalla Crossinmedia Group in Co-Edizione con la Libreria Editrice Vaticana, il cui direttore è Don Giuseppe Costa con un concilio costituito da uno dei più importanti Dicasteri della Santa Sede. Un onore ed un orgoglio aver partecipato alla realizzazione di un’opera multimediale unica che per la prima volta racconta il testo integrale del Catechismo, testimonianza di un messaggio Universale che attraversa tutte le nazioni e tutti i popoli. https://www.crossinmedia.com/