Vincenzo Sanfo è stato nominato per la terza volta Curatore del Padiglione di San Marino alla Biennale di Venezia

Dopo il grande successo ottenuto nelle edizioni del 2015 e del 2017 si rinnova il Friendship Project, formula che ha consentito, alla Repubblica di San Marino di vedersi annoverata tra i dieci padiglioni da non perdere. Lo straordinario successo di pubblico e di stampa tributato negli scorsi anni, ha premiato il lavoro svolto dal curatore Vincenzo Sanfo, che è riuscito nel progetto di internazionalizzazione degli artisti Sanmmarinesi. Ques'anno, il progetto del padiglione di San Marino coordinato dal Commissario Nazionale Vito Testaj e dal Curatore Vincenzo Sanfo è dedicato alle presenze internazionali. Il progetto di questa edizione intitolato "Friendship Project International" annovera artisti di varie latitudini i quali dialogheranno, come in passato, con gli artisti Sammarinesi. Gli artisti scelti per San Marino sono Gisella Battistini, Thea Tini e Gabriele Gambuti affiancati da Martina Conti, segnalata dalla direzione della Galleria d’Arte Moderna di San Marino, con la collaborazione di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni del museo MAGA di Gallarate. Gli artisti stranieri saranno: Dario Ortiz, Colombia, Giovanna Fra, Italia, Jens W. Beyrich, Principato del Liechtenstein, Chen Cheng Wei, Li Geng, Tang Shuangning, Xin Junqin, Xu De Qi per la Cina, il grande scultore Sebastián per il Messico. Anche quest’anno, come in passato non mancheranno le presenze significative e le sorprese. Da rimarcare in questa edizione vi sarà la straordinaria installazione di Thea Thini sul tema dell’amore universale, pensata appositamente per questa Biennale. Le ciclopiche sculture del messicano Sebastián, il più importante scultore vivente del Centro America. Di particolare interesse i dipinti, “Fur Free” del cinese Xu De Qi, che, con lo slogan “se vuoi portare la pelliccia, portala viva" ritrae ragazze cinesi a passeggio con tigri, leoni e pantere al guinzaglio con i quali l'artista vuole sensibilizzare sul problema del maltrattamento degli animali sopratutto per scopi ludici. Con questa nuova presenza alla Biennale di Venezia San Marino si dimostra ancora una volta una Repubblica aperta al mondo e attenta alla cultura internazionale. Locations: Palazzo Bollani Castello 3647 VENEZIA Orari: martedi-domenica: 10.00-18.00. Chiusura: lunedì. Complesso dell'Ospedaletto Castello 6691 VENEZIA Orari: martedi-domenica: 10.00-18.00. Chiusura: lunedì.