Visita di Stato in Repubblica del Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari annuncia che il prossimo mercoledì 6 dicembre il Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella, sarà in Visita di Stato a San Marino accompagnato da un’alta e qualificata Delegazione guidata dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli. Attraverso un rigoroso protocollo ancorato a regole consolidate il Presidente della Repubblica sarà accolto dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina in Piazza della Libertà, dove avverranno gli onori militari e l’esecuzione degl’Inni nazionali. La parte prettamente istituzionale della Visita di Stato avverrà a Palazzo Pubblico attraverso presentazioni ufficiali, colloqui politico-istituzionali e Udienza Ufficiale alla presenza di numerosi ospiti. Il Presidente della Repubblica si tratterà sul Titano fino al primo pomeriggio svolgendo un programma al momento in fase di ultimazione. Nella giornata del 6 dicembre, per favorire l’accoglienza e garantire le migliori condizioni di sicurezza e di viabilità è stata emanata una ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta nel Castello di San Marino Città, di alcune vie, piazze e parcheggi riportate nell’ordinanza n. 244/2023. Per tale significativa circostanza è prevista, da parte di San Marino RTV, una diretta televisiva che partirà dalle ore 10.30 e coprirà tutti i momenti istituzionali della Visita di Stato. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri rimarca il profondo significato proprio di questa Visita di Stato, che si pone in restituzione di analoga Visita Ufficiale resa il 27 maggio 2021 dai Capitani Reggenti allora in carica al Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella al Quirinale, a conferma dell’eccellenza delle relazioni bilaterali e di un percorso, realizzato particolarmente nell’ultimo lasso di tempo che ha visto i due Stati uniti, proattivi e solidali a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale.

cs Segreteria Affari Esteri