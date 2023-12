Visita Presidente Mattarella, Alleanza Riformista: "Gratitudine alle Forze di Polizia per l'eccellente gestione della sicurezza”

Alleanza Riformista desidera esprimere la propria sincera gratitudine alle Forze di Polizia, alle Milizie e ai Corpi uniformati per l'eccellente gestione della sicurezza durante la recente visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella a San Marino. L’evento ha rappresentato un momento di grande rilevanza per la nostra comunità, richiedendo un livello straordinario di sicurezza. Le Forze di Polizia hanno dimostrato professionalità, dedizione e competenza nel garantire un ambiente sicuro e protetto per il Presidente Mattarella, oltre che per tutti i partecipanti e i cittadini presenti. L'approccio responsabile e l'efficacia dimostrati dai nostri agenti hanno contribuito in modo significativo al successo dell'evento, consentendo una visita senza intoppi e nel rispetto delle normative di sicurezza pubblica. Alleanza Riformista ringrazia sentitamente tutte le Forze dell’ordine per il loro impegno, e in particolare tutti gli uomini del Corpo della Gendarmeria a cui era affidata la sicurezza e la protezione del Presidente Mattarella, che hanno dimostrato l’altissimo livello di professionalità, contribuendo così al successo dell'evento e alla reputazione di San Marino come luogo sicuro e accogliente.

c.s. Alleanza Riformista