Vo.ci. nei Castelli: 12 proposte nella prima assemblea, scelto il nuovo logo

Nella serata di ieri, in data 28 Maggio 2024, si è tenuta la prima assemblea dell'Associazione. La cittadinanza ha partecipato con entusiasmo a questo primo incontro, contribuendo alla scelta di un logo che rappresenti l'associazione. Durante l'assemblea sono state prese in considerazione ben 12 proposte diverse, che includono la collaborazione e la cooperazione con moltissime realtà sammarinesi, quali: le Giunte di Castello, la Direzione Generale della Funzione Pubblica, numerose associazioni (ad esempio Attiva-Mente, con la quale Vo.Ci. collaborerà per realizzare l'evento "Volontariato in fiera" che si terrà il 14 settembre 2024) fino ad arrivare ai singoli cittadini che hanno deciso di associarsi ed esporre la propria idea durante l'assemblea. Tutte le proposte che abbiamo raccolto nel corso della serata, insieme a quelle che speriamo di ricevere nei prossimi giorni, verranno esaminate, discusse e votate durante la prossima assemblea di Vo.Ci. nei Castelli, che si terrà in data 10 Giugno (luogo ed orario verranno definiti a breve).

c.s. Vo.ci. nei Castelli (Volontari Civici nei Castelli)