Votazioni Aeroclub San Marino

Si è svolta, l’Assemblea dell’Aeroclub San Marino per il rinnovo delle cariche sociali. Al vertice dell’Aeroclub è stato riconfermato, per acclamazione, il Presidente Edgardo Casali, mentre sono stati chiamati a comporre il Consiglio Direttivo:

Massimiliano Granini, Lorenzo Zoffoli, Marco Mularoni, Franco Lorenzi, Marino Maroncelli, Athos Gattei

Proboviri:

Emanuele Berti, Roberto Rinaldi, Carlo Lonfernini

Revisori: Maurizio Pirini, Alessandro Cattini, Maurizio Giacomini

Il Presidente Casali, nel ringraziare l’Assemblea per la rinnovata fiducia, ha posto l’accento sull’importanza del momento che sta vivendo l’Aviazione Sammarinese. Il Governo della Repubblica, è fortemente impegnato, a dotare nei tempi più brevi la pista di Torraccia, di tutti i servizi necessari a rendere la struttura un piccolo ma funzionale Aeroporto. L’Aeroclub rappresenta, per San Marino, lo sviluppo dell’Aviazione negli ultimi quarant’anni” In questo momento così importante noi continueremo ad esserci e ad operare perché nessuno possa fermare questo sviluppo, così vitale per un Paese moderno.”

Il Nuovo CD si riunirà quanto prima per la distribuzione degli incarichi interni e la definizione del programma biennale di attività.

Cs - Aeroclub San Marino