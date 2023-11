WUSME alla COP28

W.U.S.M.E, “Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi, sarà presente alla COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Prenderanno parte attiva ai lavori della Conferenza la Presidente Barbara Terenzi, il Sig. Michel Fossaert, il Dott. George Lam, il Dott. J.S. Juneja, Membri del Consiglio Direttivo, ed il Sig. Muhumed Hussein Diblawe, Membro della Commissione Permanente Questioni Economiche e Finanziarie. W.U.S.M.E. condurrà un SIDE EVENT ufficiale che si terrà il 3 dicembre 2023 sul tema “Come le Micro, Piccole e Medie Imprese affrontano la transizione energetica: soluzioni innovative in ambito finanziario e tecnologico per le filiere”, in collaborazione con Organizzazioni Partner che operano in varie parti del mondo, quali l’Association Française des Entreprises pour l'Environnement (EpE) - Associazione Francese delle Imprese per l’Ambiente ed il Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) – il Centro Regionale per l’Energia Rinnovabile e l’Efficienza Energetica), un'organizzazione intergovernativa che mira a consentire e aumentare l'adozione di pratiche di energia rinnovabile e di efficienza energetica nei paesi arabi. Tra i relatori ospiti di WUSME, saranno presenti la Sig.ra Xiaolei Zhao Responsabile dell’UNIDO ITPO Shanghai - l’ufficio di promozione delle tecnologie e degli investimenti dell’UNIDO, il Sig. Arthur Minsat, Capo dell'Unità Africa, Europa e Medio Oriente – Economista senior presso il Centro di sviluppo dell'OCSE ed il Sig. Bertrand Piccard, Fondatore e Presidente della Solar Impulse Foundation. WUSME avrà anche modo di accogliere i delegati internazionali alla COP28 presso uno spazio espositivo (EXHIBIT) presso la Blue Zone, in cui presentare le sue attività, svolgere incontri e approfondire opportunità di collaborazione.