Alcol, strage di patenti

Strage di patenti della Polizia municipale, impegnata nella notte in un controllo specifico. Sono stati fermati 100 veicoli e ritirate 12 patenti. Sanzionato anche un giovane sammarinese, che aveva un tasso alcolemico di 0,35 non consentito a un neopatentato. Il record per il tasso alcolemico più alto registrato spetta ad una donna intorno ai 45 anni: l’etilometro a seguito della doppia prova, ha fatto registrare un livello di alcol di 1.90, quasi quattro volte il tasso consentito. Momenti di tensione quando un ragazzo di 19 anni, un turista arrivato in città per le festività, non si è fermato all’alt ed ha forzato il posto di blocco. La pattuglia si è messa all’inseguimento del giovane che è stato fermato poco dopo. Folle fuga in scooter anche per un 18enne riminese, sanzionato per eccesso di velocità, per aver imboccato la rotonda contromano e per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’attività, nella zona di viale Regina Margherita, sono state sanzionate due prostitute che, in violazione dell’ordinanza, adescavano clienti