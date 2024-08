Anziana sammarinese al “Bufalini”, dopo l'intervento i medici non sciolgono la prognosi

I medici del “Bufalini” di Cesena continuano a riservarsi la prognosi sulla donna di 88 anni rimasta ferita in modo grave nell'incidente avvenuto in strada Lamaticce, a Serravalle, lo scorso venerdì. L'intervento, a cui è stata sottoposta nella giornata di ieri, per ricomporre alcune delle lesioni subite, soprattutto agli arti inferiori, è durato alcune ore. Poi l'anziana è tornata nel reparto di Medicina d'urgenza. Il quadro generale rimane grave, soprattutto vista l'età della sammarinese. La donna si trovava sul sedile passeggero quando l'auto, condotta dal marito, si è schiantata contro la recinzione di un'abitazione.