Assolto gendarme sammarinese a processo per lesioni in Italia, "una vicenda assurda" commenta

È stato assolto con formula piena un gendarme sammarinese a processo per lesioni in Italia “Finalmente si è conclusa una vicenda assurda che non doveva nemmeno aprirsi” così il gendarme a processo per lesioni in Italia, assolto con formula piena dal giudice di pace. L'uomo condivide il proprio sollievo su facebook per la fine di un processo iniziato proprio da una querela presentata sulla base di un sommario riconoscimento dai social network.

Ma veniamo ai fatti: nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2018 un 22enne venne picchiato al Barrumba di Rimini. Nel tentativo di identificare chi quella sera lo aggredì spaccandogli il naso, la vittima e gli amici iniziarono una indagine social, partita dalla pagine facebook del locale e finita sul profilo del vice brigadiere, riconosciuto sulla base di una t shirt e da tratti somatici corrispondenti - a detta della vittima- all'aggressore. Con questi elementi il giovane, ora 27 enne, presentò querela dando inizio ad un processo sul quale il giudice ha messo la parola fine nei giorni scorsi, ritenendo insussistenti le prove e disponendo il risarcimento delle spese processuali e del danno morale.