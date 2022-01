Auto della Polizia Civile sfiora ciclista sulla super, agente abbagliato dal sole

Nel video i rilievi della Gendarmeria

Stesso punto, stessa ora. Dopo il cappottamento di appena quattro giorni fa, un altro incidente è avvenuto, attorno alle 16 di questo pomeriggio, sulla corsia ascendente della Superstrada, a Borgo Maggiore. Questa volta a essere coinvolta un'auto della Polizia Civile che, causa probabilmente il sole radente, non si è avveduta della presenza sul lato destro della strada di un ciclista, sfiorandolo. Tanto è bastato per provocarne la caduta. In sella un uomo, italiano, di 47 anni, trasportato in pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate feriti guaribili in 10 giorni. Secondo testimonianze, l'auto della Polizia era preceduta da un'auto che è riuscita a scartare il ciclista solo all'ultimo momento. Sul posto una pattuglia della Gendarmeria per i rilievi.