“Bomba Day”: informazione capillare in vista dello sgombero di domenica all'alba

L'eventuale maltempo non dovrebbe causare alcun problema agli artificieri del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore: abituati ad operare in qualsiasi condizione atmosferica, mantenendo altissimi standard di sicurezza. Come dimostra la robusta struttura di contenimento, all'interno della quale si svolgerà l'attività più delicata: la rimozione dell'innesco, della bomba d'aereo inglese. Domani mattina – a partire dalle 5.30 – l'inizio dello sgombero nella “zona rossa” di Ponte Mellini. Già durante la settimana la Protezione Civile aveva fatto annunci con il megafono nell'area interessata; inviate comunicazioni tramite posta. I più si recheranno da parenti e amici.

Al momento – a quanto pare - solo una decina di richieste, per l'area di accoglienza allestita al Multieventi; che resterà comunque a disposizione di chiunque abbia bisogno. A coordinare l'intera operazione la Gendarmeria. Da ieri varie pattuglie stanno cercando di prendere contatto con gli abitanti: attività porta a porta per dare formale comunicazione dello sgombero. Che dovrà essere completato entro le 7 di mattina; quando tutto il perimetro di sicurezza sarà chiuso anche in uscita, in vista dell'avvio del despolettamento dell'ordigno: previsto per le 8.

Una volta disinnescato, il residuato bellico verrà trasportato verso San Giovanni, per il brillamento nel ventaglio calanchivo del Rio Cà Chiavello. Una volta partito da Serravalle il convoglio, le persone evacuate – si stima circa un migliaio – potranno fare ritorno alle proprie abitazioni. Verrà data tempestiva comunicazione anche dalla San Marino RTV. Capillare l'opera di informazione dell'Emittente di Stato: continui aggiornamenti in radio, sulle piattaforme web; ed edizioni straordinarie del TG a partire dalle 8.30.