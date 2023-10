Caso Titoli: il Giudice convoca come teste Wafik Grais o Carlo Cottarelli

Sentiti i primi testimoni nel processo su: "caso titoli", liquidazione illegittima di Asset Banca e mancato rimborso del prestito 'Leiton'. Al centro del dibattimento, oggi, le condotte, nell'estate 2017, dell'ex direttore e capo della vigilanza di Banca Centrale Lorenzo Savorelli che a fine maggio dello stesso anno era stato autorizzato dal cda per operazioni utili a sostenere la liquidità del sistema.

Silvia Cecchetti, all'epoca vicepresidente di Bcsm, ha detto che la decisione di licenziarlo, a fine agosto, fu presa su richiesta del Comitato di credito e risparmio – e cioè un gruppo ristretto di Segretari di Stato – nei giorni che seguirono il 'dito medio' esibito durante la conferenza di Confuorti al Meeting ed alla luce di una relazione dello stesso Savorelli che mirava alla liquidazione di Cassa di Risparmio.

Sulla scorta di un'audit interna venne licenziato poco dopo anche l'ispettore della Vigilanza Filippo Siotto – anch'egli imputato - ma il Cda di Banca Centrale in quel periodo storico – ha spiegato Cecchetti – non aveva cognizione della crisi di Banca Cis e tanto meno dell'operazione “titoli Demeter”. Versione, questa, confermata nella testimonianza di Antonio Kaulard, altro membro all'epoca del Cda di Banca Centrale, che ha descritto Siotto come persona preparata e disponibile e Savorelli come uomo piuttosto brusco e schivo.

Kaulard ha riferito di essersi successivamente dimesso perché il nome di Raffaele Capuano, quale nuovo direttore di Banca Centrale, venne indicato dal Governo e non dal presidente del Cda. “L'impressione – ha detto – è che all'epoca ci fosse un contrasto tra gruppi di potere”. Sentiti inoltre i tre membri del Collegio sindacale di Bcsm nell'estate 2017 – Fabio Rossi, Luca Marcucci e Sandy Concetta Stefanelli - che, sulla scorta dell'audit, presentarono in pochi mesi due esposti in tribunale.

Prima di chiudere l'udienza il Giudice Vico Valentini ha disposto la citazione, per il 6 dicembre, di ulteriori testimoni tra cui l'ex Presidente di Banca Centrale Wafik Grais oppure - considerate le difficoltà individuate dagli uffici nella sua reperibilità - del noto economista Carlo Cottarelli, già Direttore Esecutivo del Fondo Monetario per la circoscrizione di cui fa parte anche San Marino.