"Ciao Marzia, il silenzio ci ha avvolto all'improvviso" il ricordo di San Marino for the Children

"Ciao Marzia, il silenzio ci ha avvolto all'improvviso", comincia così il ricordo della San Marino for the children dopo la scomparsa di Marzia Forcellini. Si è spenta all'ospedale di Stato all'età di 55 anni, la figlia di Marino, fondatore della San Marino for the children. Anche lei nel direttivo dell'Onlus e fortemente impegnata nel sociale. Lascia la mamma Tosca e due figli.

La sua morte arriva a pochi mesi da quella del padre lo scorso agosto. "Non eravamo pronti a lasciarti, e tu in silenzio sei andata via. Ora resta tra noi la luce del tuo sorriso, la tua bontà e quella tua energia che sapeva mettere in moto mille progetti per aiutare i bambini del Malawi" - scrive la Smftch - Nel 2018 avevi inaugurato la nuova scuola per i bambini del villaggio di Bakala. E questa notte il villaggio di Balaka non andrà a dormire, resterà sveglio a vegliarti ed a cantare e suonare per te. Ti rincontreremo Marzia, insieme a Marino, negli sguardi dei bambini dello Zambia e del Malawi che ci avete insegnato ad amare come nostri figli. Ciao Marzia, i tuoi amici".

Questa sera la veglia funebre alle 20.00 nella parrocchia di Domagnano, mentre i funerali si svolgeranno domani pomeriggio, con partenza alle 14.30 dall'Ospedale di stato e celebrazione funebre alle 15, sempre a Domagnano. Dopodiché la salma sarà cremata.

La vicinanza della San Marino Rtv alla famiglia Forcellini.