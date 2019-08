E' morto Marino Angelo Forcellini

Lascia un grande vuoto in Repubblica, Marino Angelo Forcellini. Aveva 80 anni. Da tempo combatteva contro una grave malattia.

Molto conosciuto in Repubblica per il suo impegno a favore della tutela dei diritti dell'infanzia, nel 2000, in seguito alla morte del figlio, fondò in Zambia il Villaggio Angelo insieme alla moglie Tosca. Dal 2007 ricopriva il ruolo di Presidente dell'Associazione San Marino for the Children, attiva anche in Malawi con l'apertura di scuole e progetti di solidarietà.

Nel 2009 gli fu conferito il Premio San Marino.

"Una persona generosa, sempre vicino ai più deboli" - così lo ricorda chi l'ha conosciuto e ne ha apprezzato l'impegno in campo umanitario.