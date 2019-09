Confisca post-condanna Chironi: le precisazioni del Dirigente del Tribunale di San Marino

Il Dirigente del Tribunale interviene sulla questione della confisca conseguente alla condanna Chironi. “Confisca – spiega Giovanni Guzzetta in una nota – che non ha alcuna natura speculativa ma costituisce, al contrario, un istituto di civiltà giuridica dall'alta funzione repressiva e preventiva, che in nessuna parte del mondo viene contestato".

Nel caso specifico – prosegue Guzzetta – "l'effetto patrimoniale della confisca è assai ingente, ma la natura e la funzione della stessa non cambiano in alcun modo. Sono semmai – conclude il Dirigente alla guida del Tribunale - la dimostrazione dell'altissima professionalità degli operatori del diritto, magistrati, polizia giudiziaria e operatori amministrativi che hanno portato a termine le indagini”.