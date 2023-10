Non accolta dal giudice Saldarelli la richiesta di scarcerazione per i due giovani coniugi che si trovano in carcere a San Marino dopo il fermo operato lo scorso 27 settembre dalla Gendarmeria, con l'accusa di aver compiuto alcuni furti in Repubblica. I due sono difesi dall'avvocato d'ufficio Marco Berardi che ora probabilmente presenterà un'istanza di scarcerazione al giudice d'appello.