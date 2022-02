Domagnano: donna investita sulle strisce pedonali, in prognosi riservata [video]

L'incidente è avvenuto nella serata di martedì in via 5 febbraio a Domagnano. Intorno alle 18, una donna stava attraversando la superstrada quando, nel primo tratto della corsia in salita è stata investita sulle strisce pedonali da una Opel Meriva, condotta da un ragazzo sammarinese. Di nazionalità ucraina, la signora ha prima sbattuto sul cofano, poi sul parabrezza della vettura, finendo poi a terra sul lato della strada. Sul posto è subito intervenuto il 118 che ha trasportato la 51enne, cosciente, al pronto soccorso dell'Ospedale di Stato dove si trova in prognosi riservata: ha riportato un trauma cranico tanto che i sanitari la stanno monitorando per un eventuale trasferimento al Bufalini di Cesena.

La Polizia Civile è intervenuta per i rilievi, ha ricostruito la dinamica e ascoltato due ragazzi, testimoni dell'incidente.