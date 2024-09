È morto il Maestro ceramista “Tino” Minguzzi

Un pezzo di storia della ceramica sammarinese ci ha lasciato. A 84 anni è morto Sebastiano Minguzzi, conosciuto come Tino. Nato a Faenza, Minguzzi arrivò a San Marino nel 1959 per lavorare nella fabbrica di ceramica dei Fratelli Albani grazie al suo diploma di Maestro di Ceramica e Foggiatura. E da San Marino non se ne andò più; anzi, divenne “uno di Murata”, giocando nella squadra di calcio ed entrando nella Federazione Balestrieri. Intanto coltivò la sua arte, portandola anche oltreconfine e trasmettendola alle nuove generazioni grazie alla collaborazione con le scuole del territorio e col laboratorio Barbò Ceramica.