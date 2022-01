Fermate due donne la scorsa settimana per furto

Lo scorso giovedì la Gendarmeria ha denunciato una badante ucraina per furto. La donna è stata colta in flagranza di reato, dopo indagini ed appostamenti: su di lei i militari stavano già indagando. Fermata da una pattuglia della Polizia Civile a bordo di un'Alfa Romeo 159 è stata poi portata alla brigata di Serravalle. Sabato invece è stata invece fermata una donna di etnia sinti, sulla quale i militari erano da tempo sulle tracce. Anche per lei è scattata una denuncia a piede libero per un furto perpetrato a metà dicembre 2021 ai danni di una attività commerciale di Dogana.