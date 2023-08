Nel tardo pomeriggio di martedì è divampato un incendio in un capanno agricolo in Strada Murcia, a Montegiardino. Tempestivo l'intervento della sezione antincendio della Polizia civile che in breve tempo ha domato le fiamme, scongiurando scenari peggiori. Da chiarire le cause del rogo. Sul posto anche due pattuglie della Gendarmeria.