Francesco Molinari, uno youtuber a San Marino: 300mila follower

Francesco Molinari

Fare di un canale Youtube il proprio lavoro. Il sammarinese Francesco Molinari, 23 anni, ci è riuscito: 300mila i follower raggiunti. Lavorare giocando... a Minecraft, un videogioco, un mondo virtuale, che spopola tra i ragazzi di tutte le età. Francesco ci è riuscito e ha lasciato il suo posto in fabbrica per diventare uno youtuber. Ogni giorno, uno o due video che alterna con gli allenamenti di atletica leggera. È andato in Montenegro ai Giochi dei piccoli stati e, a margine dell'incontro degli atleti con i Capitani Reggenti, gli abbiamo fatto qualche domanda.

"All'inizio è stata dura, poi sono riuscito a sbloccarmi e a comunicare con chi mi segue. Sono contento di aver raggiunto il traguardo di 300mila follower", dice il giovane. Minecraft è come avere una seconda vita in un mondo fatto di blocchi 3D, dove il sole sorge e tramonta, si va a lavorare e si costruiscono oggetti. Francesco ha aperto il canale un anno fa. Adesso collabora con altri "colleghi" della piattaforma. Le soddisfazioni sono arrivate, ma per sfruttare Youtube bisogna conoscerlo. "Ho sempre avuto la passione dei videogiochi. Poi, ho studiato il funzionamento di Youtube ed è diventato un lavoro", conclude Francesco.

Tutti i video di Francesco si possono trovare nel suo canale youtube, in cui usa il nickname BellaFaccia (clicca per accedere)