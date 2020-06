“Fuori pista” per un velivolo dell'Aeroclub di San Marino, illese le due persone a bordo

Paura per due 50enni che, a bordo di un ultraleggero dell'Aeroclub di San Marino, hanno avuto seri problemi in fase di atterraggio. Domenica mattina, come racconta Repubblica.sm, erano partiti dall'aviosuperficie di Torraccia quando, forse per un manovra errata di avvicinamento, il velivolo ha impattato violentemente una pista fuori Repubblica, mettendo fuori uso il carrello. Le due persone sono comunque uscite illese. Seri danni invece per l'aereo. “Purtroppo può succedere – ha riferito il presidente dell'Aeroblub Corrado Carattoni al quotidiano -, per fortuna non ci sono stati feriti”.