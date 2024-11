Galazzano: infortunio sul lavoro, 40enne rimasto ustionato da macchinario

Un incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di lunedì alla ditta Colombini di Galazzano, nel castello di Serravalle. Contrariamente alle prime informazioni, un addetto italiano di 40 anni, mentre stava facendo manutenzione in un macchinario, è rimasto ustionato. Sul posto, in seguito all'allarme partito dall'azienda, sono arrivati il 118 e la Sezione Antincendio della Polizia Civile, competente per gli infortuni.

Viste le condizioni dell'uomo, i sanitari hanno disposto il trasferimento all'Ospedale Infermi di Rimini. L'uomo ha riportato ustioni importanti, guaribili in 30 giorni. E' stato medicato e dimesso, martedì si recherà al Bufalini di Cesena per essere trattato.

Intanto la Polizia Civile sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità.

seguiranno aggiornamenti