Gdf: denunciate 3 persone per bancarotta fraudolenta, con la collaborazione di San Marino

Padre e due figli, dell'Urbinate, amministratori di 4 società di apparecchiature elettriche nel settore dell'illuminazione sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta. Messa in atto sia mediante l'occultamento delle scritture contabili, sia mediante la distrazione di ingenti risorse finanziarie pari a circa 2 milioni e mezzo di euro. L'Indagine è partita dalla Procura di Urbino insieme al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e Pesaro e della compagnia di di Urbino. Partita alcuni mesi fa ha visto anche la collaborazione del tribunale sammarinese, tramite rogatoria internazionale: infatti dalle società italiane sarebbero stati distratti circa 170 mila euro ad una azienda del Titano senza giustificazione contabile. Alla Procura di Urbino sono state segnalate dalle Fiamme gialle anche plurime ipotesi di falso nei bilanci delle società che gli amministratori avrebbero realizzato per nascondere la reale situazione economico-patrimoniale delle imprese, portando al dissesto le quattro società: dichiarate fallite tra il 2015 ed il 2019.