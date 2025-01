I clown francesi alla Henry Miller

“Poeti in azione” secondo Henry Miller tradotto in clown musicisti innovativi nella tradizione. Mimo, acrobazie e tanta fantasia, lasciati all'improvvisazione con il pubblico. Una scuola di vita ai tempi dei social media divisivi perché loro ci uniscono in musica. Les Rois Vagabonds sono danza e teatro gestuale acrobatico. Esercitano l'antica maestria della clownerie risalente alla Commedia dell'Arte. In campo risuonano, però, Strauss e Vivaldi. Un teatro fisico che senza armonia non potrebbe librarsi sulle ali degli strumenti musicali: violinisti, percussionisti e trombettisti: artisti di strada in volo...