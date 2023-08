Incendio in capannone agricolo a Dogana. Ferita una donna

Incendio in un capannone agricolo sulla via Caiese, a Dogana. È successo nelle prime ore del pomeriggio, intervenuta la sezione antincendio della Polizia civile di San Marino e i Vigili del Fuoco da Rimini, che hanno immediatamente spento le fiamme. Ferita una donna, probabilmente la proprietaria del capannone, che aveva tentato di spegnere le fiamme con la canna dell'acqua. Subito soccorsa, è stata portata all'Ospedale di Stato dove è stata ricoverata. Successivamente la donna è stata trasferita all'Ospedale Bufalini di Cesena nel reparto "Grandi Ustionati". Sulle cause dell'incendio, la cui colonna di fumo era ben visibile dalla superstrada, indaga la Polizia civile.

Seguiranno aggiornamenti