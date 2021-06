Incidente alla Grotta Rossa, ancora in Rianimazione il 28enne sammarinese

È ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata il sammarinese di 28 anni, autista soccorritore dell'Ospedale di Stato di San Marino, rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno alla Grotta Rossa di Rimini. I medici si sono riservati la prognosi per le preoccupanti lesioni riportate alla testa ed al torace.









Il giovane sanitario stava viaggiando in direzione Rimini in sella al proprio maxi scooter, un Suzuki Burgman acquistato pochi giorni prima quando una Yaris, all'altezza di via Del Gatto, stava svoltando a sinistra in direzione Superstrada. L'impatto è stato fortissimo e le condizioni del sammarinese sono apparse da subito molto gravi, tanto da chiamare l'elisoccorso da Ravenna.