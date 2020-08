Incidente Galazzano: quadro clinico invariato per il 24enne sammarinese ricoverato in rianimazione

Invariate le condizioni di Simone Felici, tuttora ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Il 24enne sammarinese lunedì, nel tardo pomeriggio, aveva appena oltrepassato in moto il dosso posto davanti al Centro Diade in via Cesare Cantù a Galazzano, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la recinzione di una abitazione. Nell'impatto ha riportato lesioni gravissime ad una gamba e un forte trauma cranio facciale. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Civile.