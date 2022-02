Incidente sul lavoro a Dogana: tanti messaggi di cordoglio per Leo Tabarrini

Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo per Leo Tabarrini, il 52enne morto ieri in un tragico incidente al campo da calcio di Dogana bassa. Attorno alle 19 l'uomo stava eseguendo un intervento di manutenzione all'interno degli spogliatoi per cambiare una lampadina, quando è caduto da una scala. A trovarlo, a terra, è stato un componente della società sportiva che ha lanciato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, ma per il 52enne, che viveva a Fiorentino, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Guardia di Rocca e, successivamente, gli agenti della Sezione antincendio della Polizia Civile e il commissario della legge reperibile. Ora si dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Numerosi i messaggi per ricordare Tabarrini, dal mondo dello sport ma non solo. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la San Marino Academy lo ricordano come “una persona che si è sempre messa al servizio del calcio con instancabile passione e ammirevole impegno”. “Ricorderemo il suo sorriso e la sua contagiosa allegria”, scrivono. Oggi e domani, sui campi da gioco, un minuto di silenzio. Condoglianze anche da parte del Victor San Marino, dalla società sportiva Cosmos e dal settore giovanile della Titano Academy. Sui social il messaggio di vicinanza del segretario di Stato allo Sport e al Lavoro, Teodoro Lonfernini. “Morire sul lavoro – scrive - lascia sempre un senso di rammarico e soprattutto deve sempre alzare la massima attenzione delle Istituzioni”. Anche OSLA invia un "pensiero commosso" ai suoi familiari e a quanti gli volevano bene.