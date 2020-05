Incidente Terenzi, stamattina l'autopsia. Proseguono i messaggi di cordoglio

Si è svolta questa mattina l'autopsia sul corpo di Gianfranco Terenzi, il consigliere PDCS morto mercoledì in un incidente stradale la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Civile. Venendo a questo punto a meno il vincolo giudiziario si attende a breve la comunicazione, che San Marino sta aspettando, della data del funerale.

Continuano intanto i messaggi di cordoglio. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, ricorda l’entusiasmo e la passione che hanno costantemente animato l’impegno politico e lo spirito imprenditoriale di Terenzi e che rappresentano un prezioso valore di stimolo e guida per l’intera Comunità Sammarinese. "Un uomo giusto, concreto e intraprendente”. Così il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, lo ricorda in una lettera spedita alla famiglia. “Gianfranco è stato un uomo giusto e con lui, sia come imprenditore, politico e presidente dell’Unas, il confronto non si è mai interrotto, sempre alla ricerca di soluzioni concrete per imprenditori e lavoratori”.